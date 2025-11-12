Meteo domani 13 novembre: tempo stabile e cieli soleggiati in Italia, ma anche nebbie e nubi basse

Situazione sinottica europea Una circolazione depressionaria si muove in Atlantico fino a lambire le coste del Marocco, minimo di pressione con valori al suolo fino a 985 hPa. Allo stesso tempo ecco un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale ed in espansione sull’Europa centro-orientale, mantenendo tempo stabile e temperature in rialzo in Italia. Aria fredda tra Scandinavia e Mare del Nord con minimo al suolo intorno a 980 hPa sulla Finlandia.

Previsioni meteo per domani, 13 novembre

Al Nord: Al mattino nubi basse o banchi di nebbia su Liguria e Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Poche variazioni tra pomeriggio e sera con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 13 novembre

Al Centro: Stabilità prevalente nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 novembre

Al Sud e sulle Isole: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

