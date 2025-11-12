Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 12 Novembre
Meteo domani 13 novembre: tempo stabile e cieli soleggiati in Italia, ma anche nebbie e nubi basse

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 13 novembre 2025: promontorio anticiclonico ben saldo sul Mediterraneo, tempo stabile e cieli soleggiati su gran parte della Penisola ma anche nebbie e nubi basse su alcuni settori

Situazione sinottica europea

Una circolazione depressionaria si muove in Atlantico fino a lambire le coste del Marocco, minimo di pressione con valori al suolo fino a 985 hPa. Allo stesso tempo ecco un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale ed in espansione sull’Europa centro-orientale, mantenendo tempo stabile e temperature in rialzo in Italia. Aria fredda tra Scandinavia e Mare del Nord con minimo al suolo intorno a 980 hPa sulla Finlandia.

Previsioni meteo per domani, 13 novembre

Al Nord: Al mattino nubi basse o banchi di nebbia su Liguria e Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Poche variazioni tra pomeriggio e sera con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 13 novembre

Al Centro: Stabilità prevalente nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 novembre

Al Sud e sulle Isole: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

