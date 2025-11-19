Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 19 Novembre
Meteo domani 20 novembre: tempo instabile in Italia con piogge sparse e temporali, neve sulle Alpi

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 20 novembre 2025: condizioni di tempo instabile sul Mediterraneo centrale con nuvole e piogge in Italia, neve sulle Alpi fino a quote piuttosto basse

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione elevato in Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa fin sull'Islanda. Dall'altra parte una discesa di aria artica si spinge sull'Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sul Mar Baltico e correnti fredde che raggiungono i settori occidentali del continente. Nuvolosità e piogge sparse sul Mediterraneo centrale in attesa di un peggioramento più consistente.

Previsioni meteo per domani, 20 novembre

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente coperti, deboli nevicate sulle Alpi centrali dagli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata atteso un ulteriore peggioramento con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto con neve in calo fin verso i 500-700 metri.  Temperature minime in rialzo e e massime in diminuzione. Venti  moderati o intensi dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 novembre

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio  ancora piogge specie tra Lazio, Abruzzo e Marche, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che persistono sui medesimi settori, più asciutto nella notte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sardegna con isolati piovaschi. Al pomeriggio peggiora su Campania e Sardegna con piogge sui settori meridionali, nessun cambiamento altrove. In serata attesi fenomeni anche intensi sulla Campania; nuvolosità in generale aumento nella notte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti  moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell'Atmosfera e Meteorologia presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

