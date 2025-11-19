Meteo domani 20 novembre: tempo instabile in Italia con piogge sparse e temporali, neve sulle Alpi

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione elevato in Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa fin sull’Islanda. Dall’altra parte una discesa di aria artica si spinge sull’Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sul Mar Baltico e correnti fredde che raggiungono i settori occidentali del continente. Nuvolosità e piogge sparse sul Mediterraneo centrale in attesa di un peggioramento più consistente.
Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente coperti, deboli nevicate sulle Alpi centrali dagli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata atteso un ulteriore peggioramento con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto con neve in calo fin verso i 500-700 metri. Temperature minime in rialzo e e massime in diminuzione. Venti moderati o intensi dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora piogge specie tra Lazio, Abruzzo e Marche, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che persistono sui medesimi settori, più asciutto nella notte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sardegna con isolati piovaschi. Al pomeriggio peggiora su Campania e Sardegna con piogge sui settori meridionali, nessun cambiamento altrove. In serata attesi fenomeni anche intensi sulla Campania; nuvolosità in generale aumento nella notte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
