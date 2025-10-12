Meteo domani 13 ottobre: Avvio di settimana stabile e prevalentemente soleggiato in Italia

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione con massimi al suolo intorno a 1035 hPa centrato sulle Isole Britanniche. Questo porta tempo stabile su buona parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Solo tra Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica è ancora presente una lacuna barica, che sarà responsabile anche di forti temporali. Circolazione depressionaria con minimo intorno a 1000 hPa che si muove tra Scandinavia e Russia occidentale e con aria fredda che scende sull’Europa orientale.
Previsioni meteo per domani, 13 ottobre
Al Nord: Al mattino tempo stabile con banchi di nebbia o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui rilievi ma senza fenomeni associati; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stazionarie o in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 13 ottobre
Al Centro: Al mattino ampi spazi di sereno salvo qualche innocuo addensamento sulle coste Tirreniche; al pomeriggio qualche addensamento in formazione sull’Abruzzo, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 13 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Velature in transito su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio, isolati fenomeni attesi sulla Sardegna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con un progressivo peggioramento atteso sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari da mossi ad agitati.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.