Meteo domani 13 ottobre: Avvio di settimana stabile e prevalentemente soleggiato in Italia

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione con massimi al suolo intorno a 1035 hPa centrato sulle Isole Britanniche. Questo porta tempo stabile su buona parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Solo tra Mediterraneo occidentale e Penisola Iberica è ancora presente una lacuna barica, che sarà responsabile anche di forti temporali. Circolazione depressionaria con minimo intorno a 1000 hPa che si muove tra Scandinavia e Russia occidentale e con aria fredda che scende sull’Europa orientale.