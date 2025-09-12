Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 12 Settembre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 13 settembre: correnti instabili e peggioramento con temporali su alcune regioni, ecco dove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 13 settembre 2025: peggioramento del tempo che interessa le regioni settentrionali con nuvole in transito e temporali sparsi

Meteo domani 13 settembre: correnti instabili e peggioramento con temporali su alcune regioni, ecco dove
Previsioni meteo in Italia per domani 13 settembre 2025

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria che si muove con un minimo di pressione al suolo intorno a 985 hPa sull’Islanda, ma che interessa buona parte dell’Europa. Questa porta correnti umide anche sui settori centro-occidentali del continente lambendo la nostra Penisola. Anticiclone delle Azzorre in Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle omonime Isole ma in estensione in parte anche sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 13 settembre

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge su Lombardia e settori alpini orientali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto su Emilia Romagna e settori adriatici. Tra la serata e la notte passaggio instabile con acquazzoni e temporali prima al Nord-Ovest e poi in movimento verso il Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 settembre

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e velature in transito, locali piogge sulla Toscana. Tra la serata e la notte instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Toscana e Umbria, invariato altrove. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 13 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati. Nessuna variazione in serata e nottata in arrivo delle velature, anche compatte sulla Sardegna, sereno su Sicilia e regioni ioniche. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto