Meteo domani 13 settembre: correnti instabili e peggioramento con temporali su alcune regioni, ecco dove

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria che si muove con un minimo di pressione al suolo intorno a 985 hPa sull’Islanda, ma che interessa buona parte dell’Europa. Questa porta correnti umide anche sui settori centro-occidentali del continente lambendo la nostra Penisola. Anticiclone delle Azzorre in Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle omonime Isole ma in estensione in parte anche sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 13 settembre

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge su Lombardia e settori alpini orientali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto su Emilia Romagna e settori adriatici. Tra la serata e la notte passaggio instabile con acquazzoni e temporali prima al Nord-Ovest e poi in movimento verso il Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e velature in transito, locali piogge sulla Toscana. Tra la serata e la notte instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Toscana e Umbria, invariato altrove. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati. Nessuna variazione in serata e nottata in arrivo delle velature, anche compatte sulla Sardegna, sereno su Sicilia e regioni ioniche. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

