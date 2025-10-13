Meteo domani 14 ottobre: ancora tempo stabile in Italia salvo qualche pioggia in arrivo su queste regioni

Situazione sinottica europea
Cuore dell’alta pressione ancora centrato sulle Isole Britanniche dove troviamo massimi al suolo fino a 1030 hPa. Sull’Europa orientale si muove invece una struttura depressionaria con aria fredda e minimo intorno a 1010 hPa sulle Russia. Palude barica sul Mediterraneo centrale che porta qualche pioggia o temporale su alcune regioni della nostra Penisola.
Previsioni meteo per domani, 14 ottobre
Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche foschia o banco di nebbia sulle pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, a tratti compatta al Nord-Ovest. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 14 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge sulle coste tirreniche, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito, locali piogge sul basso Lazio. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 14 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge sulle Isole Maggiori. In serata e nottata piogge sparse in arrivo anche su Campana, Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
