Meteo domani 14 ottobre: ancora tempo stabile in Italia salvo qualche pioggia in arrivo su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge sulle Isole Maggiori. In serata e nottata piogge sparse in arrivo anche su Campana, Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.