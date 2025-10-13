Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 13 Ottobre
Meteo domani 14 ottobre: ancora tempo stabile in Italia salvo qualche pioggia in arrivo su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 14 ottobre 2025: palude barica sul Mediterraneo centrale con nuvolosità e piogge sparse possibili sulle alcune regioni

Previsioni meteo in Italia per domani 14 ottobre 2025

Situazione sinottica europea

Cuore dell’alta pressione ancora centrato sulle Isole Britanniche dove troviamo massimi al suolo fino a 1030 hPa. Sull’Europa orientale si muove invece una struttura depressionaria con aria fredda e minimo intorno a 1010 hPa sulle Russia. Palude barica sul Mediterraneo centrale che porta qualche pioggia o temporale su alcune regioni della nostra Penisola.

Previsioni meteo per domani, 14 ottobre

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche foschia o banco di nebbia sulle pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, a tratti compatta al Nord-Ovest. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge sulle coste tirreniche, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito, locali piogge sul basso Lazio. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge sulle Isole Maggiori. In serata e nottata piogge sparse in arrivo anche su Campana, Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

