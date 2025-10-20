Meteo domani 21 ottobre: correnti umide portano nuvole e piogge in Italia, vediamo su quali regioni

Situazione sinottica europea Struttura depressionaria che si muove tra Atlantico e Isole Britanniche con un largo minimo al suolo profondo fino a 980 hPa. Questo spinge correnti umide occidentali verso il Mediterraneo centrale con nuvole e piogge sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre nei pressi delle omonime Isole con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 21 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni, anche compatte, con piogge sparse su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est. Al pomeriggio ancora fenomeni sul Friuli Venezia-Giulia, asciutto altrove ma sempre con molte nuvole. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molti addensamenti in transito. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 ottobre

Al Centro: Al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con tempo instabile e fenomeni soprattutto su Umbria e Lazio. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento salvo locali piogge sulla Toscana, cieli nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio peggiora con piogge sparse su Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Tra la serata e la notte ancora maltempo su regioni Peninsulari del Sud e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.