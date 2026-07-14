Meteo domani 15 luglio: temperature ben al di sopra delle medie ma attenzione ai temporali sull’Italia, ecco dove

Situazione sinottica europea Anticiclone che si estende tra Isole Britanniche e Scandinavia con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa mentre aria fresca in quota porta condizioni di instabilità sull’Europa centrale. Mediterraneo centro-occidentale che resta invece sede di un promontorio di matrice africana con temperature ben al di sopra delle medie del periodo sull’Italia. Blanda circolazione depressionaria con aria fresca in quota sul vicino Atlantico.

Previsioni meteo per domani, 15 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi orientali con isolati fenomeni. Al pomeriggio instabilità in generale aumento con piogge e temporali anche intensi in movimento da ovest verso est. In serata e in nottata ancora nuvolosità in transito e residue precipitazioni sui settori centro-orientali. Temperature minime senza variazioni e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e della nuvolosità in transito sui settori adriatici. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora della nuvolosità sulle coste adriatiche. Temperature minime senza variazioni e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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