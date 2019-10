Meteo domani 15 Ottobre 2019: torna il maltempo in gran parte dell’Italia, temperature in calo

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta struttura depressionaria, con diversi minimi di pressione al suolo è in azione da diversi giorni tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia. Una saccatura di bassa pressione subordinata ad essa si allunga fin verso la Penisola Iberica dove porterà un peggioramento delle condizioni meteo. Sull’Europa meridionale resiste ancora l’Anticiclone delle Azzorre con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa tra i Balcani e la Russia mentre in Italia iniziano ad avvertirsi i primi effetti della perturbazione Atlantica.

Previsioni meteo per domani, 15 Ottobre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi al Nord-Ovest, molte nuvole al Nord-Est con locali pioviggini su Friuli. Al pomeriggio condizioni di maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, anche intensi su Liguria, Piemonte e Lombardia. In serata il maltempo si sposta verso le regioni di Nord-est con fenomeni intensi sul Triveneto, migliora al Nord-Ovest. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulla Toscana, più asciutto altrove con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo su Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove con schiarite lungo l’Adriatico. In serata ancora acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.