Meteo domani 16 settembre 2018: innocue nubi in transito al Centro-Nord, locali temporali sui rilievi. Sarà una domenica all’insegna della stabilità prevalente

Meteo Domani 16 settembre 2018: tempo stabile da Nord a Sud, pochi e sporadici fenomeni sui rilievi- Espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo con una aumento della pressione anche sull’Italia dove il tempo è previsto in generale miglioramento durante il weekend. Più sole e temperature in aumento ma non mancheranno ancora locali acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano. I massimi dell’anticiclone, con valori fino a 1025 hPa, sono posizionati tra Francia e Gran Bretagna, mentre una goccia di aria fredda in quota è presente sul Mar Nero così come una serie di depressioni insistono alle alte latitudini. Nei pressi delle Azzorre è poi presente la tempesta tropicale Helene, che passerà poco ad Ovest dell’arcipelago portando precipitazioni intense e venti forti.