Meteo domani 16 settembre: rimonta l’alta pressione ma attenzione a piogge e temporali su questi settori

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa, questo si estende anche sul Mediterraneo centrale portando condizioni di tempo per lo più asciutte in Italia. Vasta circolazione depressionaria che si muove sulla Scandinavia con un minimo al suolo intorno a 990 hPa, altri vortici depressionari si muovono tra Groenlandia e Islanda.

Al Nord: Al mattino tempo per lo più stabile ma con nuvolosità irregolare specie su Liguria e Nord-Est, piogge sparse possibili sul Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio velature in transito ma con tempo asciutto, acquazzoni possibili sul Triveneto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche nube in Appennino. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e ampie schiarite ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

