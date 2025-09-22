Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 22 Settembre
Meteo domani 23 settembre: condizioni di tempo instabile o perturbato in Italia, piogge e temporali anche intensi

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 23 settembre 2025: circolazione depressionaria che si va isolando sull'Europa centrale dispensando maltempo che sul Mediterraneo centro-occidentale

Previsioni meteo in Italia per domani 23 settembre 2025

Situazione sinottica europea

Mentre un campo di alta pressione si espande verso le Isole Britanniche con massimi al suolo fino a 1030 hPa, una saccatura depressionaria con goccia fredda in quota si muove sull’Europa occidentale. Condizioni meteo che saranno instabili o perturbate anche sull’Italia con piogge, temporali e un generale calo termico. Profonda struttura depressionaria profonda fino a 985 hPa che si muove sulla Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 23 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni su Nord-Ovest e Romagna. Al pomeriggio maltempo che interessa gran parte delle regioni con acquazzoni e temporali anche intensi, specie al Nord-Est. In serata e nottata precipitazioni in graduale esaurimento ma ancora possibili sulle regioni di Nord-Est e sui settori alpini. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 settembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sull’Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni sparsi su tutti i settori. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni ma con nuvolosità in transito, piogge in arrivo su Molise e Isole Maggiori. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, precipitazioni solo sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

