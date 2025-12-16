Meteo domani 17 dicembre: ancora instabilità con piogge sparse in Italia ma tempo in graduale miglioramento

Situazione sinottica europea Profonda struttura depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche con minimi di pressione al suolo intorno a 945 hPa. Campo di alta pressione tra Mediterraneo orientale e Balcani con massimi fino a 1025 hPa. Sui settori occidentali del Mediterraneo è invece ancora presente una circolazione depressionaria la quale porta correnti umide sull’Italia con nuvole e piogge.

Previsioni meteo per domani, 17 dicembre

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge tra Romagna, Veneto e Friuli. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con schiarite al Nord-Ovest. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi soprattutto al Nord-Est. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Residua instabilità sulle regioni centrali con possibili piovaschi da isolati a sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto in Abruzzo. Tra la serata e la notte tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

