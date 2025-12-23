Meteo domani 24 dicembre: Vigilia di Natale con tempo perturbato in Italia, piogge ma anche quota neve in calo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e locali temporali su Sardegna e Campania, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora dei fenomeni su Sardegna e Campania, invariato altrove con anche ampi spazi soleggiati. In serata e nottata qualche pioggia in arrivo su Sicilia e regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.