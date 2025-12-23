Meteo domani 24 dicembre: Vigilia di Natale con tempo perturbato in Italia, piogge ma anche quota neve in calo

Situazione sinottica europea
Una circolazione depressionaria è presente sul Mediterraneo centrale con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa proprio sull’Italia. Più a nord scorre invece un nucleo di aria fredda che porta un brusco abbassamento delle temperature sull’Europa. Vasto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico e Scandinavia con massimi fino a 1040 hPa.
Previsioni meteo per domani, 24 dicembre
Al Nord: Cieli molto nuvolosi al mattino con piogge e acquazzoni, più intensi al Nord-Est. Neve sulle Alpi occidentali oltre i 1300-1400 metri e oltre i 1200-1300 metri in Appennino. Quota neve più bassa sulle Alpi orientali con fiocchi fino ai 700-800 metri. Al pomeriggio quota neve in calo sui rilievi fin verso i 500-800 metri. Tra la sera e la notte ancora maltempo soprattutto al Nord-Ovest con fiocchi localmente fino in collina. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con precipitazioni da sparse sul versante tirrenico e più asciutto altrove. Neve fin verso i 1200-1300 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con neve oltre i 1200-1400 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o calo. Venti moderati in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e locali temporali su Sardegna e Campania, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora dei fenomeni su Sardegna e Campania, invariato altrove con anche ampi spazi soleggiati. In serata e nottata qualche pioggia in arrivo su Sicilia e regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.