Meteo domani 17 febbraio 2018: nubi in transito su tutta l’Italia e deboli piogge al nord-ovest e Toscana

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ovunque con locali o deboli piogge sui settori orientali del Piemonte e sulla Liguria. Al pomeriggio poche variazioni di rilievo con deboli nevicate a quote alte sui settori alpini e pioviggini tra genovese e spezzino. In serata persiste clima instabile sulla Liguria con piogge in intensificazione, altrove clima prevalentemente asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.