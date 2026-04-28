Meteo – Prevalente stabilità per il 1° Maggio, ma attenzione a qualche temporale, ecco i dettagli

Temporali sulle aree più a nord del Paese, stabilità altrove

Piogge e temporali insistono sulle aree più a nord del Paese alimentate da un flusso di correnti più fresche e instabili provenienti da nord. I fenomeni, localmente, appaiono anche intensi, mentre sul resto della nostra Penisola risultano ancora evidenti gli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana comunque ingombrante sul bacino del Mediterraneo, con maggiore stabilità e anche bel tempo.

Quadro complessivo confermato nelle prossime ore

Il quadro meteorologico complessivo presentato nel precedente paragrafo sarà sostanzialmente confermato nel corso delle prossime ore e quindi nella serata odierna, con piogge e temporali ancora possibili sulle aree più settentrionali del Paese in maniera localmente anche intensa. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima che apparirà pertanto tipicamente primaverile.

Instabilità sparsa per i prossimi giorni

Un indebolimento temporaneo dell’Alta pressione di stampo azzorriano favorirà nei prossimi giorni qualche infiltrazione di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica. Tale evoluzione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, favorirà l’ingresso di piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali in esplosione specialmente, ma non solo, nelle ore pomeridiane. Le temperature, in questo contesto, subiranno una lieve diminuzione tornando ad attestarsi intorno alla media di riferimento.

Prevalente stabilità per il 1° Maggio, ma attenzione a qualche nucleo di maltempo

Condizioni meteo di prevalente stabilità avvolgeranno verosimilmente l’Italia per la giornata di venerdì 1° maggio, nonché Festa dei Lavoratori. Un relativo miglioramento è in vista, infatti, sul nostro Paese, a causa di un aumento di pressione sul Mediterraneo. Tuttavia, una circolazione depressionaria potrà persistere sulle aree più a sud, con piogge e possibili temporali che potranno attivarsi in maniera perlopiù sparsa sulle Isole Maggiori e su parte della Calabria. Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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