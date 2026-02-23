Meteo Roma – Tempo stabile per l’ultima settimana di febbraio e clima mite, ma con disturbi da nebbie e nubi basse

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’arrivo di un vasto e robusto anticiclone sub-tropicale con valori barici al suolo livellati attorno ai 1020 hPa. Attesa dunque una fase stabile per l’ultima settimana di febbraio ma con spesso disturbi da nebbie e nubi basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di lunedì attesa da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con possibili addensamenti di passaggio anche su Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nubi basse che diverranno compatte nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +4/+6°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma martedì 24 febbraio

La giornata di domani vedrà poche variazioni su Roma e sul Lazio. Condizioni meteo che risulteranno stabili sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione tra velature in transito e locali addensamenti bassi. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino specie nelle aree interne. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto tra cieli sereni e locali foschie, nebbie e nubi basse. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Ultima settimana di febbraio sotto la protezione dell’alta pressione

Meteo che si manterrà stabile nel corso di questa ultima settimana di febbraio grazie alla persistenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Le giornate trascorreranno stabili sul Lazio ma con cieli non sempre soleggiati. Non mancheranno infatti nebbie, foschie ed addensamenti bassi, specie la notte e al primo mattino. Temperature al di sopra delle medie per gran parte della settimana, con possibili calo termico e ritorno nella norma nel fine settimana.

