Meteo domani 17 Gennaio 2020: nubi in aumento e peggioramento in arrivo al nord Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Nubi in aumento in giornata sulle regioni occidentali con piogge in arrivo e in estensione a tutte le regioni settentrionali entro la nottata. Neve fino a 600 metri di quota sulle Alpi. Bel tempo al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi in aumento in Toscana dal pomeriggio con prime piogge in arrivo. Maltempo dalla sera eccetto sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1300 metri di quota. Giornata all’ insegna del tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche nube in più dal pomeriggio e deboli piogge dalla serata sulla Sardegna e Sicilia, altrove sempre con tempo asciutto. Temperature in calo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani, 17 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità bassa o nebbie specie su coste e pianure. Al pomeriggio deboli precipitazioni su Liguria e Piemonte, asciutto altrove con ampie schiarite sui settori alpini. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali a partire dal Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est ma con cieli nuvolosi. Neve oltre gli 800-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, addensamenti più compatti sulla Toscana. Al pomeriggio deboli piogge sulla Toscana settentrionale, tempo stabile altrove con nubi sparse e schiarite. In serata tempo in peggioramento con fenomeni ad iniziare da Toscana, Umbria e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata piogge sparse sulla Sardegna, molte nuvole altrove ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.