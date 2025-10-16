Meteo domani 17 ottobre: ancora instabilità su parte dell’Italia con piogge e temporali su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole sui settori Peninsulari con piogge sparse, più intense su Molise, Campania e Puglia, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge sparse sui settori Peninsulari, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con nuvolosità e spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.