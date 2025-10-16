Meteo domani 17 ottobre: ancora instabilità su parte dell’Italia con piogge e temporali su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Lacuna barica presente sul Mediterraneo centrale con vortice di bassa pressione che si muove dal Tirreno meridionale verso lo Ionio porta ancora maltempo al Sud Italia, più stabile altrove. Campo di alta pressione più ad ovest con massimi al suolo che si estendono tra le Isole Britanniche ed il Mare del Nord con valori fino a 1025 hPa. Profonda circolazione depressionaria che si muove invece sul Mar di Barents con un minimo intorno a 980 hPa e che convoglia aria fredda in discesa sulla Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 17 ottobre
Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 17 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare, locali piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e maggiori schiarite, isolati fenomeni sull’Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole sui settori Peninsulari con piogge sparse, più intense su Molise, Campania e Puglia, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge sparse sui settori Peninsulari, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con nuvolosità e spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
