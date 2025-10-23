Meteo domani 24 ottobre: tempo in rapido miglioramento in Italia con solo residui fenomeni

Situazione sinottica europea Profondo vortice depressionario con valori al suolo intorno a 980 hPa che si muove sul Mare del Nord portando maltempo sull’Europa centro-orientale. Migliora invece sul Mediterraneo dove correnti nord-occidentali portando aria più fresca ma pochi fenomeni. Alta pressione che prova ad espandersi sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 ottobre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni sulle Alpi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molti addensamenti in transito specie al Nord-Ovest. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti in transito. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi in transito e schiarite su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge sulla Calabria. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con addensamenti in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

