Meteo domani 17 settembre: instabilità verso il Centro-Sud con locali acquazzoni e temporali

Situazione sinottica europea Vasto anticiclone con valori massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa che tende a rimontare sui settori occidentali del continente, portando anche una risalita di aria piuttosto calda per il periodo. Saccatura che si muove invece sull’Europa orientale con piogge e clima più fresco. Flusso perturbato tra Islanda e Scandinavia con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 settembre

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità su Pianura Padana ed Appennino emiliano con locali piogge sull’Emilia Romagna, sereno su Liguria e settori alpini. Al pomeriggio in arrivo ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati, ancora qualche addensamento sulla Romagna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino addensamenti sul versante adriatico con locali piogge sulle Marche, maggiori schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora dell’instabilità tra Abruzzo e basso Lazio con locali piovaschi, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno su regioni ioniche e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni nelle zone interne peninsulari, sole prevalente sulle Isole. In serata tempo più asciutto con ancora degli addensamenti ed ampie schiarite nella notte. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

