Meteo domani 24 settembre: maltempo sul Mediterraneo a causa di una circolazione depressionaria con aria fresca

Situazione sinottica europea Alta pressione con massimi al suolo fino a 1030 hPa che si muove sul Mare del Nord mentre une circolazione depressionaria è presente tra Mediterraneo ed Europa, con goccia fredda in quota tra Francia e Italia. Un vasto e profondo vortice depressionario si muove invece tra Groenlandia e Islanda con minimo al suolo intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali, neve sulle Alpi occidentali fin verso i 2200-2300 metri. In serata e nottata residua instabilità con fenomeni soprattutto sulla Liguria e sul Triveneto con neve sulle Alpi fin verso i 2000-2200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse. Al pomeriggio ancora dei fenomeni specie sul versante adriatico, nuvolosità e schiarite altrove. In serata e nella notte residui fenomeni sulle coste adriatiche e sulla Toscana settentrionale, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Sicilia e settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione sulle regioni ioniche. In serata e nella notte residui fenomeni sulle regioni adriatiche, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.