Meteo Domani 18 Giugno 2018: temporali pomeridiani sulle Alpi e settori interni meridionali, sole altrove

Al Nord: Al mattino qualche nube al Nord Ovest ma senza fenomeni di rilievo, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini con occasionale attività temporalesca su Trentino Alto-Adige e Alpi centro-occidentali. In serata persistono condizioni di generale stabilità su tutte le regioni con poche nubi e frequenti schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Ventideboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.