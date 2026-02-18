Meteo domani 19 febbraio: tempo instabile in Italia con piogge e temporali ed anche neve fino a quote basse al Nord

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria in azione sul Mediterraneo centrale con minimo di pressione al suolo intorno ai 1000 hPa porta un peggioramento meteo sull’Italia. Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alta con diversi minimi di pressione al suolo, fino a 970 hPa a sud della Groenlandia. Anticiclone presente sul basso Atlantico ed in rimonta verso nord-est su medio Atlantico e Penisola Iberica, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa ad ovest del Portogallo.

Al Nord: Al mattino cieli coperti con piogge e temporali sui settori di Nord-Ovest e sulla Liguria; neve sulle Alpi e localmente sull’Appennino settentrionale fino a quote medio-basse. Al pomeriggio temporali in spostamento verso est, neve fin verso i 700-1200 metri. In serata fenomeni in attenuazione con ancora molte nubi in transito. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità variabile; possibili deboli piogge tra Toscana e settori interni. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni lungo l’Appennino e sulle regioni Tirreniche; neve in Appennino attorno a 1000-1300 m. In serata e in nottata graduale attenuazione dei fenomeni ma con cieli ancora irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni più stabili sulle regioni peninsulari peninsulari con ampie schiarite; maltempo sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo in prevalenza asciutto, mentre sulla Sardegna persiste il maltempo. Tra la serata e la notte nuvolosità in progressivo aumento con fenomeni sui settori Tirrenici meridionali; neve in Appennino dai 1300-1400 m e sulle cime sarde oltre 1000-1100 m. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

