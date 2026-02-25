Meteo Roma – Giornate di stampo primaverile anche nei prossimi giorni con clima mite ma con disturbi da nubi basse

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un robusto promontorio anticiclonico tra Mediterraneo ed Europa centrale ed anche nei prossimi giorni rimarrà ben saldo sul Mediterraneo piegando verso l’Europa orientale. Questo porta una fase stabile piuttosto duratura, clima mite con temperature sopra le medie, ma anche disturbi da nebbie e nuvolosità bassa. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di mercoledì all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con molta nuvolosità bassa sul Lazio centro-settentrionale, ma in graduale dissolvimento e maggiori spazi di sereno sul basso Lazio. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento basse nelle zone interne a ridosso dell’Appennino. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +18/+19°C di massima.

Meteo Roma giovedì 26 febbraio

La giornata di domani vedrà poche variazioni su Roma e sul Lazio. Locali foschie o addensamenti bassi al primo mattino ma con rapide schiarite per una mattinata soleggiata su tutta la regione. Sole prevalente anche nel pomeriggio sia su Roma che su gran parte del Lazio. A partire dalla serata atteso un aumento della nuvolosità bassa ed anche locali banchi di nebbia specie dalla notte ma in un contesto comunque stabile e asciutto. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +18/+19°C di massima.

Dominio anticiclonico almeno fino agli inizi di marzo

Il robusto promontorio anticiclonico che si è impossessato del Mediterraneo dovrebbe rimanere ben saldo almeno fino agli inizio del mese di marzo. Questo garantirà giornate stabili e miti su Roma e sul Lazio, anche se spesso con disturbi da nebbie e nuvolosità bassa, specie nella giornata di venerdì. Atteso dunque ancora periodo stabile con giornate quasi primaverili.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile per gran parte della settimana grazie alla persistenza dell’alta pressione. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!