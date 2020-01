Meteo domani 19 Gennaio 2020: molte nuvole e locali piogge su alcune regioni con neve in montagna

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione in espansione dalle Isole Azzorre verso le Isole Britanniche con valori di pressione al suolo intorno a 1045 hPa proprio sul Regno Unito. Lungo il bordo orientale dell’anticiclone una circolazione depressionaria si allunga tra Europa centrale e Penisola Iberica portando condizioni meteo instabile anche sull’Italia. Altro campo di alta pressione sull’Europa orientale con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Con il vortice polare compatto seguitano invece a scorrere alle alte latitudini profondi minimi depressionari con valori al suolo anche intorno a 970 hPa.

Previsioni meteo per domani, 19 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali fenomeni solo sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio situazione pressoché invariata con generale assenza di fenomeni e schiarite più ampie sulle Alpi centro-orientali, deboli piogge solo sull’Emilia Romagna. In serata cieli prevalente nuvolosi ovunque ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Romagna. Neve fin verso i 500-700 metri. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti settori con precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio molte nubi sui settori adriatici con piogge e nevicate sparse, variabilità asciutta altrove. In serata cieli in prevalenza nuvolosi su tutte le regioni con deboli fenomeni ancora su Marche e Abruzzo, asciutto altrove. Neve oltre i 600-800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Molise, Calabria e Sardegna, tempo stabile altrove con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con piogge sparse su Puglia, Molise, Calabria e Sardegna, più asciutto altrove. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da mossi a molto mossi.