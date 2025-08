Meteo domani 2 agosto: weekend che inizia con passaggio di piogge e temporali su alcune regioni, ecco dove

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione in Atlantico con massimi al suolo intorno a 1025 hPa sulle Isole Azzorre, questo si espande in parte verso la Penisola Iberica. Sui settori centro-orientali del continente è presente invece una vasta area depressionaria con goccia fredda in quota sul Mar Baltico. Profonda struttura depressionaria invece tra Groenlandia e Islanda con un minimo intorno a 975 hPa.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con con associate piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi tra Triveneto e Romagna, instabilità con locali temporali anche su Alpi e Appennino. In serata tempo in miglioramento con schiarite, nuove piogge in arrivo nella notte al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio ancora piogge tra Umbria, marche e settori interni della Toscana, soleggiato altrove. In serata e nottata ancora qualche pioggia sui settori adriatici, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli soleggiati e qualche nube in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

