Meteo Milano – Giornate estive con caldo africano, massime oltre i +35°C e notti tropicali almeno fino a Ferragosto

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Mediterraneo che vede un rinforzo dell’alta pressione e con risalita di aria calda dal nord Africa. Condizioni meteo dunque stabili in Italia e con temperature in aumento su valori di diversi gradi sopra le medie del periodo. Atteso dunque un periodo rovente, ma non mancheranno dei temporali pomeridiani sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata all’insegna del bel tempo quella odierna sulla Lombardia. Stabilità diffusa al mattino su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche nube in sviluppo sui rilievi alpini ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.

Meteo Milano domani sabato 9 agosto

Giornata di domani ancora stabile su Milano, ma torna l’instabilità termo-convettiva sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale in sviluppo sui rilievi alpini, ancora soleggiato su Milano e sulle pianure. In serata fenomeni in esaurimento e tempo stabile su tutti i settori con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in forte aumento su Milano e comprese tra i +26/+27°C della notte ed i +35/+36°C del pomeriggio.

Ondata di caldo almeno fino a Ferragosto

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, ondata di caldo che si prolungherà anche durante la settimana di Ferragosto, con temperature su Milano che potranno spingersi fin i +37/+38°C. Le giornate dovrebbe risultare tipicamente estive, con cieli per lo più soleggiati su gran parte della regione e qualche temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.