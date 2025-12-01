Meteo domani 2 dicembre: fase instabile per l’Italia con piogge e acquazzoni su diverse regioni, ecco dove

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria che si muove tra Atlantico ed Europa occidentale con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 975 hPa tra Islanda, Scandinavia e Isole Britanniche. Alta pressione delle Azzorre con massimi fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Saccatura che raggiunge anche il Mediterraneo centrale portando piogge e acquazzoni sull’Italia.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo pioviggini su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con molte nuvole in transito. Tra la serata e la notte peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse e neve oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni su Lazio e Abruzzo, neve oltre i 1600 metri, stabile altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte tornano condizioni di tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Molise e Puglia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni anche a carattere di temporale sulla Campania, locali piogge in arrivo sulla Sardegna. Tra la serata e la notte residue piogge sui settori Peninsulari, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

