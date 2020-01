Meteo Domani 2 Gennaio 2020: l’anticiclone non molla la presa in Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Un vasto anticiclone rimane disteso sull’Europa centro occidentale, con valori di pressione al livelo del mare fino a 1035 hPa sui Balcani, determinando condizioni di tempo stabile e clima mite su buona parte del vecchio continente, Italia compresa. Solamente il transito di una piccola goccia fredda tra Francia e Germania potrebbe portare qualche disturbo. Aria fredda è in discesa sull’Europa orientale fin sul Mediterraneo, dove insiste un minimo con valori di pressione al suolo fino a 1015 hPa, mentre in Atlantico scorrono una serie di depressioni alle alte latitudini.

Previsioni meteo per domani, 2 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino locali nebbie e foschie in Pianura Padana, ampi spazi di sereno sulle altre zone. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con addensamenti sparsi a tratti anche compatti alternati a qualche schiarita. In serata tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali od Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con sole prevalente, qualche nube solamente sulla Toscana. In serata ancora condizioni di generale stabilità ma con nuvolosità in aumento a partire da Toscana, Umbria e Lazio, maggiori schiarite altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli prevalententemente Nord Occidentali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.