Meteo domani 2 luglio: instabilità verso il Centro-Sud a causa di una goccia fredda sul Mediterraneo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Sud e delle isole, con acquazzoni o piovaschi tra Molise e Campania. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Campania, Molise e Basilicata, qualche piovasco isolato su Puglia; tra serata e nottata residua nuvolosità in esaurimento, tempo stabile su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.