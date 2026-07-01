Meteo domani 2 luglio: instabilità verso il Centro-Sud a causa di una goccia fredda sul Mediterraneo

Situazione sinottica europea
Mediterraneo centrale che vede il transito di una piccola goccia d’aria fredda in quota con instabilità in aumento sull’Italia, specie centro-meridionale. Un vasto campo di alta pressione tende invece ad espandersi dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con un minimo intorno a 1000 hPa tra Groenlandia e Islanda.
Previsioni meteo per domani, 2 luglio
Al Nord: Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni al mattino, con qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio e in serata stabilità confermata su tutti i settori, in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti da deboli di direzione variabile a forti dai quadranti settentrionali dalla serata. Mari da poco mossi ad agitati.
Previsioni meteo per domani, 2 luglio
Al Centro: Al mattino maltempo in transito su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Abruzzo, Marche e Lazio. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi, in rinforzo l’Adriatico dalla serata.
Previsioni meteo per domani, 2 luglio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Sud e delle isole, con acquazzoni o piovaschi tra Molise e Campania. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Campania, Molise e Basilicata, qualche piovasco isolato su Puglia; tra serata e nottata residua nuvolosità in esaurimento, tempo stabile su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.