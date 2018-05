Meteo domani 2 maggio 2018: vortice ciclonico in azione sull’Italia, arrivano piogge e temporali molto intensi su molte regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli per lo più nuvolosi associati a deboli precipitazioni tra Calabria e Sicilia, maltempo con piogge diffuse e locali temporali intensi in Sardegna. Al pomeriggio intenso maltempo in Sardegna con forti temporali, precipitazioni sparse anche in Sicilia e regioni tirreniche peninsulari, più asciutto sulle altre regioni. In serata piogge e temporali anche intensi sulle Isole Maggiori, più deboli altrove. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti da sud/sud-est. Mari da molto mossi ad agitati.

a cura di Roberto Schiaroli.