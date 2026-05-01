Meteo domani 2 maggio: sole prevalente da nord a sud in Italia, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea Massimi dell’alta pressione sull’Europa centro-orientale con valori al suolo fino a 1025 hPa ma promontorio anticiclonico che parte dal Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria presente in Atlantico con due distinte gocce d’aria più fredda in quota, una ad ovest delle Isole Britanniche ed una appena ad est delle Isole Azzorre. Una saccatura depressionaria colma da aria fredda che dai Balcani si muove verso il Mar Egeo, lasciando spazio ad un deciso miglioramento sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 2 maggio

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni di nord-ovest. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 2 maggio

Al Centro: Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nottata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 2 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi della Calabria, ma senza fenomeni associati; tempo invariato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità alta in transito sulla Sardegna. Temperature minime stabili in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

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