Meteo Roma – Venerdì instabile poi breve pausa asciutta per l’avvio del weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede il Mediterraneo centrale ancora interessato da correnti umide e instabili sud-occidentali, mentre una debole perturbazione attraversa parte della Penisola. Condizioni meteo dunque variabili sul Lazio, con instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata a tratti instabile sul Lazio. Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito con tempo generalmente asciutto sulla Capitale e fenomeni più probabili sui settori interni e meridionali della regione.

Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e locali temporali soprattutto tra Reatino, Ciociaria e Appennino, ma con qualche piovasco non escluso anche su Roma.

Migliora gradualmente dalla serata con ampie schiarite in arrivo nella notte. Temperature senza grandi variazioni su Roma e comprese tra circa +14/+15°C di minima e +22/+24°C di massima. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà un generale miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio grazie ad una temporanea rimonta anticiclonica.

Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione.

Solo innocui addensamenti potranno svilupparsi nelle ore pomeridiane sulle zone interne appenniniche.

Tra la serata e la notte poche variazioni con cieli poco nuvolosi.

Temperature in lieve rialzo, comprese su Roma tra circa +15/+16°C di minima e +24/+25°C di massima.

Nuova variabilità da domenica, fase dinamica anche la prossima settimana

Nella giornata di domenica è possibile il transito di un nuovo impulso instabile che potrebbe riportare nuvolosità e qualche pioggia sparsa sul Lazio, soprattutto nelle ore pomeridiane.

L’inizio della prossima settimana dovrebbe risultare più stabile, ma gli ultimi aggiornamenti confermano una fase ancora piuttosto dinamica sul Mediterraneo, con la possibilità di nuove infiltrazioni instabili entro metà settimana.

Le temperature si manterranno comunque su valori pienamente primaverili.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

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