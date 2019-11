Meteo domani 2 Novembre 2019: tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo su diverse regioni

La situazione sinottica sull’Europa

Vasta e profonda struttura depressionaria posizionata sulle Isole Britanniche con valori minimi al suolo fino a 965 hPa. Questa porterà un peggioramento meteo sull’Europa e anche sull’Italia con le correnti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anticiclone delle Azzorre posizionato nella sua sede naturale con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa poco ad ovest delle omonime Isole. Altri profondi vortici depressionari scorrono alle alte latitudini con valori al suolo fino a 985 hPa a nord della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 2 Novembre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge e pioviggini diffuse, localmente più intense sulla Liguria. Al pomeriggio deboli piogge sparse su tutte le regioni con fenomeni più intensi specie in Liguria, più asciutto solo su Piemonte e Romagna. In serata fenomeni in intensificazione su tutti i settori con precipitazioni diffuse anche a carattere di temporali in Liguria e sulle Alpi. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse specie tra Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile sul versante tirrenico con acquazzoni e temporali, anche intensi sulla Toscana, più asciutto sull’Adriatico. In serata ancora condizioni di maltempo su Toscana, Umbria e Lazio con fenomeni anche intensi, peggiora anche sulle Marche con qualche pioggia sparsa. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.