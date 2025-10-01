Meteo domani 2 ottobre: tempo in miglioramento in Italia, salvo residue piogge con neve in Appennino a quote medie

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre che dall’Atlantico si espande verso i settori occidentali del continente con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Una circolazione depressionaria colma di aria fredda si muove invece sui settori centro-orientali del continente, appena sotto un robusto anticiclone con massimi fino a 1030 hPa tra Scandinavia e Russia. Profonda area depressionaria invece tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo intorno a 985 hPa.
Previsioni meteo per domani, 2 ottobre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 2 ottobre
Al Centro: Al mattino precipitazioni sparse sulle coste di Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni in Abruzzo con neve sui rilievi dai 1400 metri, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, salvo residue nevicate in Appennino abruzzese dai 1300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a agitati.
Previsioni meteo per domani, 2 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati piovaschi tra Puglia, Calabria e Sicilia; ampi spazi di sereno in Sardegna. Al pomeriggio ampie schiarite su tutte le regioni, salvo residue precipitazioni a nord della Sicilia. In serata e in nottata prevalenza di cieli sereni, salvo ancora qualche pioggia sulla Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.