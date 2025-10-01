Meteo domani 2 ottobre: tempo in miglioramento in Italia, salvo residue piogge con neve in Appennino a quote medie

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati piovaschi tra Puglia, Calabria e Sicilia; ampi spazi di sereno in Sardegna. Al pomeriggio ampie schiarite su tutte le regioni, salvo residue precipitazioni a nord della Sicilia. In serata e in nottata prevalenza di cieli sereni, salvo ancora qualche pioggia sulla Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.