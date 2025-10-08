Meteo domani 9 ottobre: tempo stabile su gran parte dell’Italia, ma disturbi nuvolosi e possibili piogge su questi settori

Situazione sinottica europea
Robusto anticiclone in Atlantico con massimi al suolo fino a 1030 ad ovest delle Isole Britanniche. Piccolo promontorio anticiclonico anche sul Mediterraneo centro-meridionale, mentre una lacuna barica in quota è presente tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota in movimento sull’Europa orientale. Flusso perturbato che per ora scorre alle latitudini più elevate con minimi di pressione fino a 980 hPa tra Islanda e Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 9 ottobre
Al Nord: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito sulle regioni di nord-est, in prevalenza sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi tra Lombardia, Trentino e Triveneto, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Centro: Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne ma senza fenomeni associati. Nessuna variazione tra serata e nottata con ancora nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in transito sulla Sardegna con qualche precipitazione a sud dell’isola. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
