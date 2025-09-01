Meteo domani 2 settembre: saccatura sull’Italia con piogge e temporali sparsi su diverse regioni

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria posizionata tra Islanda e Isole Britanniche con valori minimi al suolo fino a 990 hPa. Questa muove una saccatura anche sull’Europa centro-occidentale, con coinvolgimento del Mediterraneo centrale dove avremo piogge e temporali sparsi. Alta pressione che si estende tra Balcani e Scandinavia con massimi al suolo intorno a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 2 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi specie sui settori orientali, anche intensi sul Triveneto. Al pomeriggio ancora fenomeni al Nord-Est, locali fenomeni anche su Alpi e Liguria, più asciutto altrove. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 settembre

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con associate piogge ed acquazzoni sparsi sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora instabilità sulle zone interne con possibili acquazzoni, migliora altrove. Tempo generalmente più stabile tra la sera e la notte con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania e Molise, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora piogge su settori tirrenici specie della Campania, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.