Meteo domani 9 settembre: nuvolosità in aumento e piogge in arrivo in Italia, ecco su quali regioni

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che cede gradualmente il posto ad una saccatura depressionaria in arriva da ovest, tempo in peggioramento sull’Italia. Vasta e profonda circolazione depressionaria con un minimo al suolo intorno a 990 hPa nei pressi dell’Islanda. Sui settori nord-orientali del continente è invece presente un campo di alta pressione con valori fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Piemonte, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in estensione a tutti i settori con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ulteriore peggioramento in arrivo al Nord-Ovest, temporali anche intensi sulla Liguria. Temperature minime in aumento e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 settembre

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con tempo asciutto, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in transito e piogge e acquazzoni sparsi su Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte peggiora a partire dalla Toscana con temporali anche intensi. Temperature minime in aumento e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e ampie schiarite ovunque, isolate piogge sulla Sardegna. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, peggiora con temporali sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

