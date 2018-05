Meteo domani 20 maggio 2018: domenica all’insegna di instabilità e qualche temporale su diverse regioni italiane. I dettagli

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest e su arco alpino con locali piogge specie sul Piemonte, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su Alpi e Appennini con piogge o locali temporali in sconfinamento sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata fenomeni ancora possibili su Alpi, Appennino e Piemonte, tempo stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.