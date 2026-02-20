Meteo domani 21 febbraio: il weekend porta sole e aumento termico con l’alta pressione in espansione

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con sole prevalente e locali addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti bassi sulla Sardegna occidentale. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.