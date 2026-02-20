Meteo domani 21 febbraio: il weekend porta sole e aumento termico con l’alta pressione in espansione

Situazione sinottica europea
Vasto e robusto campo di alta pressione che si espande tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Penisola Iberica e Francia. Una circolazione depressionaria con blando minimo intorno a 1015 hPa si muove invece tra Balcani e Turchia. Flusso perturbato che scorre più a nord con diversi minimi fino a 965 hPa nei pressi della Groenlandia.
Previsioni meteo per domani, 21 febbraio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie o banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori, salvo addensamenti sulle Alpi di confine centro-orientali con neve oltre i 1200 metri. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie in formazione sulla Pianura Padana. Temperature minime stabili o in calo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con sole prevalente e locali addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti bassi sulla Sardegna occidentale. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.