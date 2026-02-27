Meteo Roma – Tempo stabile e clima mite ma con nebbie e nubi basse, maggiore nuvolosità per gli inizi di marzo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un robusto anticiclone ancora ben saldo sul Mediterraneo centrale portando stabile anche se con disturbi da nebbie e nubi basse. Ma nei prossimi giorni andrà ad indebolirsi, con i massimi di pressione verso l’Europa orientale e permettendo una maggiore intrusione di correnti umide. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di venerdì all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione ma con diffuse nebbie e nubi basse al primo mattino ed in graduale parziale dissolvimento nel corso delle ore mattutine. Al pomeriggio infatti attese poche variazioni con tempo asciutto e cieli soleggiati con qualche addensamento basso di passaggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con parzialmente nuvolosi per la presenza di locali addensamenti bassi. Nebbie e nuvolosità bassa in aumento durante le ore notturne, in un contesto comunque asciutto. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima, ma con valori più bassi sui settori periferici settentrionali e orientali, ed i +18/+19°C di massima.

Meteo Roma sabato 28 febbraio

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con la presenza di banchi di nebbia ed addensamenti bassi, ma in graduale dissolvimento nel corso delle ore. Al pomeriggio attesi infatti cieli per lo più soleggiati sulla Capitale e su gran parte del Lazio, anche se con ancora qualche addensamento basso. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuova formazione di banchi di nebbia ed addensamenti bassi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Nel corso dei prossimi il robusto anticiclone subirà un cedimento, permettendo l’intrusione di correnti umide da sud-ovest, spinte da una saccatura in affondo tra Penisola Iberica e Marocco. Questo porterà un aumento della nuvolosità in transito tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, ma con scarsa possibilità di piogge. Da seguire il movimento della circolazione depressionaria nel corso della prossima settimana.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile ma con molti disturbi.