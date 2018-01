Meteo domani 21 Gennaio 2018, tempo a tratti instabile al Centro-Sud. Migliora dalla serata

Al Centro: Al mattino deboli precipitazioni sull’ Abruzzo, Marche, Umbria e basso Lazio, più asciutto sulle altre regioni. Al pomeriggio soleggiato su gran parte delle regioni e tempo asciutto, residue nuvolosità sull’ Abruzzo. In serata ampi spazi di sereno salvo qualche nube in più sull’Adriatico. Neve oltre i 1200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti Settentrionali. Marigeneralmente molto mossi o agitati.