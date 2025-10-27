Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 27 Ottobre
Meteo domani 28 ottobre: condizioni di tempo più stabile in Italia salvo residue piogge su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 28 ottobre 2025: tempo per lo più asciutto sul Mediterraneo con nubi sparse e ampie schiarite, solo locali piogge al Sud

Previsioni meteo in Italia per domani 28 ottobre 2025

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico che si espande velocemente sul Mediterraneo centrale con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa, e porta condizioni di tempo più asciutto in Italia. Flusso perturbato che scorre invece sull’Europa, specie centro-orientale, con una vasta e profonda circolazione depressionaria con un largo minimo al suolo intorno a 990 hPa nei pressi della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 28 ottobre

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e nuvolosità irregolare sulle Alpi e sulla Liguria, maggiori schiarite altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molti addensamenti in transito, pioviggini sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni ovunque. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con addensamenti in transito a partire dalla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su Calabria e Sicilia con locali piogge, stabile altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

