Meteo domani 22 agosto 2018: altra giornata contraddistinta dai temporali pomeridiani sulle regioni centro-meridionali, più soleggiato al nord Italia

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato salvo nubi sparse sulle Alpi orientali e deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con locali piogge e acquazzoni specie sui settori centro occidentali, cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre zone. In serata ancora locali piogge e acquazzoni sul’arco alpino e sulle zone pedemontane piemontesi, ampie schiarite sulle coste e sulle pianure. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti Settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.