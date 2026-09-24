Meteo – Prevalente stabilità nel Weekend, ma non mancheranno temporali anche intensi: i dettagli

Condizioni di stabilità e bel tempo in Italia

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo avvolgono interamente la nostra Penisola e sono garantiti dalla presenza di un vasto campo di Alta pressione di origine azzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. I cieli, in questo contesto, risultano peraltro pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, mentre le temperature non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in leggero aumento e rimanendo così leggermente oltre la media di riferimento.

Prossime ore con nuvolosità in aumento

Le prossime ore vedranno un aumento sostanziale della nuvolosità sul versante adriatico, con condizioni meteo che in ogni caso si manterranno generalmente stabili e asciutte sul nostro Paese. Tale nuvolosità è dovuto ad un nuovo impulso perturbato di stampo nordatlantico che si prepara ad interessare l’Italia e i cui effetti si manifesteranno già dalle prime ore della prossima notte. In questo contesto, le temperature continueranno a confermare sostanzialmente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, con poche variazioni perlopiù in lieve ribasso.

Peggioramento in arrivo in Italia per domani

La giornata di domani venerdì 25 settembre esordirà fin dalle sue prime ore con maltempo in ingresso sul medio versante adriatico e in rapida estensione verso sud, con piogge e temporali sparsi, ma localmente anche intensi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le condizioni meteo rimarranno invece relativamente più stabili e asciutte al nord e sul medio Tirreno dove, grazie all’ingresso di una ventilazione più secca, oltre che più fresca, i cieli resteranno peraltro pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature subiranno una diminuzione soprattutto sulle aree coinvolte dall’instabilità, ma in misura minore anche altrove.

Miglioramento in arrivo in Italia nel Weekend, ma con temporali insistenti all’estremo sud

Un miglioramento delle condizioni meteo riguarderà l’Italia nel corso del fine settimana, con gran parte della fenomenologia in esaurimento grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano. Tuttavia, le correnti più fresche responsabili del maltempo di domani, genereranno una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale in grado di portare ancora rovesci o temporali anche intensi all’estremo sud, con principale interessamento del versante jonico di Sicilia e Calabria, specie per la giornata di sabato 26 settembre. Le temperature, in questo contesto, subiranno comunque mediamente un aumento, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

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