Meteo domani 23 gennaio: dall’Atlantico arriva una nuova perturbazione con piogge e anche neve a bassa quota

Situazione sinottica europea Profonda struttura depressionaria che si muove dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 965 hPa nei pressi della Francia. Correnti umide che raggiungono anche il Mediterraneo centrale con peggioramento del tempo sull’Italia. Più a nord troviamo invece tra Groenlandia e Scandinavia un campo di alta pressione con valori al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 23 gennaio

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con deboli piogge su Liguria e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con deboli fenomeni in estensione su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con neve a quote prossime al piano tra Piemonte, Liguria e Lombardia, oltre i 400-600 metri altrove. Temperature minime in aumento e massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali fenomeni sulla Toscana. Al pomeriggio peggiora con fenomeni su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte fenomeni in estensione su tutte le regioni con neve oltre i 1400-1600 metri sull’Appennino. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio nessuna variazione con locali fenomeni su Puglia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento con fenomeni anche su Campania e Calabria. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

