Giovedì 22 Gennaio
Meteo domani 23 gennaio: dall’Atlantico arriva una nuova perturbazione con piogge e anche neve a bassa quota

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 23 gennaio 2026: tempo in peggioramento sul Mediterraneo per l'arrivo di una perturbazione atlantica con piogge e neve anche a bassa quota

Previsioni meteo in Italia per domani 23 gennaio 2026

Situazione sinottica europea

Profonda struttura depressionaria che si muove dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 965 hPa nei pressi della Francia. Correnti umide che raggiungono anche il Mediterraneo centrale con peggioramento del tempo sull’Italia. Più a nord troviamo invece tra Groenlandia e Scandinavia un campo di alta pressione con valori al suolo intorno a 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con deboli piogge su Liguria e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con deboli fenomeni in estensione su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con neve a quote prossime al piano tra Piemonte, Liguria e Lombardia, oltre i 400-600 metri altrove. Temperature minime in aumento e massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali fenomeni sulla Toscana. Al pomeriggio peggiora con fenomeni su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte fenomeni in estensione su tutte le regioni con neve oltre i 1400-1600 metri sull’Appennino. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio nessuna variazione con locali fenomeni su Puglia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento con fenomeni anche su Campania e Calabria. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

