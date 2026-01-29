Meteo domani 30 gennaio: tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi al Centro-Sud, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea
Correnti instabili si muovono ancora sul Mediterraneo centrale portando instabilità in Italia, con nuvole diffuse e piogge soprattutto al Centro-Sud. Vasta e profonda struttura depressionaria sull’Atlantico con minimo al suolo intorno a 975 hPa nei pressi dell’Irlanda. Questa si muove verso l’Europa occidentale portando anche qui maltempo. Alta pressione invece sulla Scandinavia con massimi al suolo intorno a 1030 hPa.
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con molti addensamenti anche bassi e compatti ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità basse e compatta specie su coste e pianure. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. In serata e nella notte residue precipitazioni ma in esaurimento con ampie schiarite da ovest. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Campania, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su settori tirrenici Peninsulari e Sicilia. In serata e nella notte fase di maltempo con piogge e temporali specie su Campania, Basilicata e Calabria, neve oltre i 1200-1400 metri, più asciutto sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.