Meteo domani 30 gennaio: tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi al Centro-Sud, ecco i dettagli

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Campania, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su settori tirrenici Peninsulari e Sicilia. In serata e nella notte fase di maltempo con piogge e temporali specie su Campania, Basilicata e Calabria, neve oltre i 1200-1400 metri, più asciutto sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.