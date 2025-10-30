Meteo domani 31 ottobre: ultimo giorno del mese con tempo in miglioramento e residue piogge

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con molte nuvole su tutti i settori associate a piogge sparse, più intense sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni soprattutto su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.