Meteo domani 31 ottobre: ultimo giorno del mese con tempo in miglioramento e residue piogge

Situazione sinottica europea
Isolamento di una blanda circolazione depressionaria in quota sulle regioni del Sud Italia la quale determinerà ancora tempo instabile per alcune regioni. Campo di alta pressione che si va comunque rafforzando sul Mediterraneo con massimi al suolo fino a 1020 hPa. Vasta e profonda circolazione depressionaria che si muove tra Islanda e Isole Britanniche con un minimo al suolo intorno a 960 hPa.
Previsioni meteo per domani, 31 ottobre
Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile ma con molte nuvole. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole anche basse e compatte. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 31 ottobre
Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo stabile, locali piogge sul Lazio. Al pomeriggio ancora locali fenomeni sul Lazio, asciutto altrove con molte nuvole in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità bassa sui settori adriatici, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 31 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con molte nuvole su tutti i settori associate a piogge sparse, più intense sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni soprattutto su Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
