Meteo domani 25 gennaio: tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto al Sud

Situazione sinottica europea
Perturbazione atlantica in transito sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa in movimento sull’Italia. Tempo instabile o perturbato in Italia con piogge e anche neve. Flusso atlantico che si muove sull’Europa occidentale mentre sui settori orientali del continente troviamo un campo di alta pressione con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa.
Previsioni meteo per domani, 25 gennaio
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, neve oltre i 700-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto con neve oltre i 1000-1100 metri. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento con tempo generalmente asciutto ma ancora molte nubi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 25 gennaio
Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, neve in Appennino fin verso i 900-1000 metri. Al pomeriggio tempo più asciutto ma ancora cieli nuvolosi. In serata ancora molta nuvolosità in transito con locali piovaschi sulla Toscana, graduali schiarite nella notte. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 25 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, localmente anche intensi e neve fin verso i 1200-1400 metri tra Molise e Campania. Al pomeriggio poche variazioni con ancora piogge e temporali sparsi, neve anche sulla Sardegna fin verso i 1000 metri. In serata e nella notte ancora residui fenomeni sulle regioni ioniche, migliora altrove con graduali schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.