Meteo domani 25 gennaio: tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto al Sud

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, localmente anche intensi e neve fin verso i 1200-1400 metri tra Molise e Campania. Al pomeriggio poche variazioni con ancora piogge e temporali sparsi, neve anche sulla Sardegna fin verso i 1000 metri. In serata e nella notte ancora residui fenomeni sulle regioni ioniche, migliora altrove con graduali schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.