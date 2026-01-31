Meteo domani 1 febbraio: nuovo mese che inizia con residui fenomeni sulle regioni del Sud Italia

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria tra Mediterraneo centrale e Balcani con un minimo di bassa pressione intorno a 995 hPa che si muove verso la Grecia, residua instabilità sulle regioni del Sud Italia. Promontorio anticiclonico che si muove invece rapidamente dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Campo di alta pressione con valori intorno a 1035 hPa sulla Scandinavia, sul bordo meridionale scorre invece aria molto fredda.

Previsioni meteo per domani, 1 febbraio

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, addensamenti anche bassi e compatti su coste e pianure. Al pomeriggio nuvolosità irregolare al Nord-Ovest e maggiori schiarite al Nord-Est. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità in transito e spazi di sereno. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 febbraio

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. In serata e nella notte nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse su Puglia, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

